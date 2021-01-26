Новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що процедура імпічменту його попередникові Дональду Трампу повинна відбутися, проте він сумнівається в її успіху.

– Я вважаю це (процес імпічменту, – Ред.) має відбутися, – сказав Байден.

Він визнав, що імпічмент може вплинути на його законодавчий порядок денний і кандидатів в кабінет, але додав, що ефект був би гірше, якби цього не сталося.

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На думку глави Білого дому, прихильники імпічменту в Сенаті не наберуть достатньо голосів для того, щоб визнати 45-го президента винним у підбурюванні до повстання.

Байден підкреслив, що результат процесу був би іншим, якби Трампу належало доопрацювати на посаді ще півроку.

У понеділок, 25 січня, Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Щоб імпічмент оголосили в Сенаті, крім всіх демократів за нього мають проголосувати 17 республіканців.