У Європейському Союзі затвердили надання гуманітарної допомоги низці країн для подолання наслідків пандемії коронавірусу і боротьби з наслідками зміни клімату. Загальний бюджет програми – €1,4 млрд.

Згідно з проектом програми, частину грошей має отримати і Україна.

– Оскільки глобальні гуманітарні потреби продовжують погіршуватися через наслідки пандемії коронавірусу і зміни клімату, Єврокомісія затвердила свій початковий річний гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі €1,4 млрд, – повідомила прес-служба Єврокомісії.

З цієї суми €28 млн планують направити на фінансування таких проектів в Україні, на Західних Балканах і на Кавказі.

Крім того, гроші відправлять до Африки, країн Близького Сходу, Азії, Латинської Америки.

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Допомога Україні від ЄС

ЄС планує допомагати Україні у питанні отримання вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомили європейські лідери у листі, направленому президентові України Володимиру Зеленському.

Детальніше про допомогу Україні від ЄС читайте на Фактах ICTV.