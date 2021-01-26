У Європейському Союзі затвердили надання гуманітарної допомоги низці країн для подолання наслідків пандемії коронавірусу і боротьби з наслідками зміни клімату. Загальний бюджет програми – €1,4 млрд.
Згідно з проектом програми, частину грошей має отримати і Україна.
– Оскільки глобальні гуманітарні потреби продовжують погіршуватися через наслідки пандемії коронавірусу і зміни клімату, Єврокомісія затвердила свій початковий річний гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі €1,4 млрд, – повідомила прес-служба Єврокомісії.
З цієї суми €28 млн планують направити на фінансування таких проектів в Україні, на Західних Балканах і на Кавказі.
Крім того, гроші відправлять до Африки, країн Близького Сходу, Азії, Латинської Америки.
Допомога Україні від ЄС
ЄС планує допомагати Україні у питанні отримання вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомили європейські лідери у листі, направленому президентові України Володимиру Зеленському.
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