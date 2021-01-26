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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Google Maps покаже локації з пунктами вакцинації від Covid-19

Компанія Google додаватиме у картографічний сервіс Карти Google (Google Maps) місця, де можна вакцинуватися від коронавірусу. Офіційні пункти щеплення також будуть з’являтися після запиту у пошуковій системі Google.

Google

Спочатку функція буде доступною у деяких штатах США, однак згодом з’явиться і в інших країнах. Генеральний директор компанії Сундар Пічаї заявив, що Google також виділить $150 млн на сприяння освіченості щодо вакцинації та рівномірному розподілу.

– Отримати вакцини для мільярдів людей буде непросто, але це одна з найважливіших проблем, яку ми вирішимо за своє життя.

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Напередодні адміністрація Google повідомила, що у браузері не будуть з’являтися повідомлення під час демонстрації екрану. Оновлення стане доступним для користувачів найближчим часом. Раніше компанія ухвалила рішення прибрати сповіщення у додатку Google Meet.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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