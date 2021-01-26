Після відновлення регулярного авіасполучення з 1 лютого усі пасажири, які прибувають до Грузії, мають надати результат ПЛР-тесту, який був зроблений не пізніше ніж за останні 72 години.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Національного центру з контролю захворювань та громадського здоров’я Грузії Аміран Гамкрелідзе.

Він зазначив, що це правило не стосується тих, хто зробив щеплення від Covid-19 у два етапи.

— Тим, хто повністю зробив щеплення, пред’являти нічого не потрібно. Решті обов’язково потрібно надати ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин, – пояснив Гамкрелідзе.

Наразі вирішується питання, чи потрібно буде робити повторний ПЛР-тест через кілька днів безпосередньо у Грузії.

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З 1 лютого Грузія відновлює регулярні авіаперевезення у всіх напрямках. В першу чергу це стосується туристів із країн Європейського союзу, Ізраїля та країн Перської затоки.

Грузія призупинила регулярні перевезення у середині березня 2020 року через пандемію коронавірусу. Спершу виконувалися лише спецрейси, якими громадян Грузії повертали додому. Відновлення регулярних рейсів за кількома напрямками почалися всередині літа 2020 року.

Джерело: Грузия Online