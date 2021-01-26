Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан попередив про ризик подальшого поширення коронавірусу навіть після масової вакцинації.

За його словами, у світі не повинні вважати критерієм успіху знищення чи викорінення цього вірусу.

Окрім того Майкл Райан вказав, що проведення вакцинації не зможе припинити передачу коронавірусної інфекції та не варто розраховувати на повне зниження вірусу у 2021 році, оскільки людство позбулось лише однієї хвороби на планеті – віспи.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій заявив, що потрібно прагнути до контролю над коронавірусом.

Вакцини від коронавірусу

Американська біотехнологічна компанія Moderna вирішила створити нову вакцину проти мутованих штамів коронавірусу після того, як виявила, що наявний препарат у шість разів менш ефективний проти нового штаму коронавірусу, який з’явився у Південній Африці.

Читайте Поширення вакцини через механізм COVAX може розпочатися у лютому

Реакція нейтралізуючих антитіл на 501.V2 була у шість разів нижчою. Це викликає побоювання у розробників препарату, що імунітет до нових видів вірусу може значно ослабнути, особливо у літніх людей.

Джерело: Сіньхуа