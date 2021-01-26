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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Moderna запускає випробування нового препарату проти мутованих штамів Сovid-19

Американська біотехнологічна компанія Moderna вирішила створити новий препарат проти мутованих штамів коронавірусу.

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Вона вирішила запустити випробування нової вакцини після того, як виявила, що наявний препарат у шість разів менш ефективний проти нового штаму коронавірусу, який з’явився у Південній Африці.

Попередні лабораторні дослідження показали, що вакцина від Moderna проти Covid-19 діє проти мутації 501.V2, яка з’явилась у Південній Африці, а також проти штаму B. 1.1.7, який був вперше виявлений у Великій Британії.

Однак реакція нейтралізуючих антитіл на 501.V2 була у шість разів нижчою. Це викликає побоювання у розробників препарату, що імунітет до нових видів вірусу може значно ослабнути, особливо у літніх людей.

Виконавчий директор Moderna Стефан Бансель зазначив, що компанія готується до найгіршого сценарію, хоча у нього немає сумнівів щодо ефективності вакцини у найближчі місяці.

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Вакцина проти коронавірусу

Компанія Moderna заявила, що спроможна виробити і провести поставку до 20 млн доз вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року, та 600 млн доз упродовж всього 2021 року.

Упродовж року європейське виробництво буде зростати з перспективою виконати замовлення ЄС на постачання 80 млн доз вакцини до кінця листопада, а також ще можливих додаткових 80 млн доз до кінця грудня.

Джерело: Financial Times

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