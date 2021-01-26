Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 26 січня 2021

Статистика коронавірусу свідчить, що хвороба досі не відступає. Станом на ранок 26 січня в Україні зафіксовано 1 197 107 випадків коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 2 779 осіб, одужало ж понад 12,5 тис. пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Середній вік госпіталізованих з Covid-19 пацієнтів у країні у грудні і січні становив близько 60 років. А найчастіше помирали від наслідків, викликаних вірусом, у ці місяці люди, яким близько 70 років.

Прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль наголосив, що в Україні важливо виховати культуру щеплення, тому що сьогодні, за різними соціологічними опитуваннями, менше 50% готові вакцинуватися.

Україна може отримати вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX від тих виробників, з якими представники глобального фонду вже уклали угоди. Це – Pfizer та BioNTech, AstraZeneca, Novavax, Sanofi.

Коронавірус у світі

Канадські лікарі виявили препарат, який знижує ризик смерті від Covid-19. Лікарі вважають, що під час ускладнення коронавірусу в людей виникає запальна реакція, викликана лейкоцитами, які борються з вірусом. За допомогою колхіцину запальний процес можна зменшити.

А от директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан попередив про ризик подальшого поширення коронавірусу навіть після масової вакцинації.

У США у штаті Міннесота підтвердили перший випадок мутованого штаму коронавірусу, який вперше виявили у Бразилії.

На новий штам Covid-19, викликаний варіантом Р.1, захворів місцевий житель, який нещодавно подорожував до Бразилії.

Американська компанія Moderna вирішила створити новий препарат проти мутованих штамів коронавірусу.

Наразі лідером у вакцинації населення є Ізраїль, де 3,5 млн людей отримали щеплення. Про те, як проходить вакцинація у інших країнах, читайте у матеріалі Фактів ICTV.