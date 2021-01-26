Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я опублікували рекомендації з використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna.

Представники стратегічної консультативної групи відповіли на запитання, кому потрібно робити щеплення цією речовиною, а кому не рекомендують вакцинуватися, які дозування необхідно використовувати і чи ефективна речовина проти нових штамів.

Кого можна вакцинувати

Фахівці заявили, що робити щеплення вакциною від Moderna можна представникам медперсоналу, пенсіонерам.

Крім того, вона безпечна для людей, у яких є супутні захворювання: гіпертонія, діабет, астма, хвороби легенів, печінки або нирок, а також хронічні інфекції.

Щодо людей з ослабленим імунітетом, це питання вимагає додаткового дослідження. А у ситуації з носіями ВІЛ потрібно попередньо консультуватися з лікарем.

Можуть зробити щеплення і люди, які перехворіли на коронавірус, а також жінки, які годують груддю.

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Кому не можна робити щеплення

У ВООЗ не рекомендують вакцинуватися речовиною від Moderna вагітним жінкам, дітям до 18 років.

Щеплення не варто робити людям з алергією на будь-які компоненти вакцини і пенсіонерам зі слабким здоров’ям.

Як застосовувати речовину

Вакцинація речовиною від Moderna передбачає введення двох доз 100 мкг (0,5 мл), інтервал – 28 днів, за необхідності його можна збільшити до 42 днів.

За вакцинованими треба спостерігати не менше 15 хвилин після проведення щеплення. Тим, у кого з’явилася алергія, не можна робити повторну вакцинацію.

Чи безпечна вакцина

Хоча речовину ще не схвалила ВООЗ, її затвердило Європейське медичне агентство (EMA). Також вона відповідає критеріям організації для розгляду SAGE.

У ВООЗ продовжать спостереження за людьми, які зробили щеплення.

Чи ефективна речовина

Як повідомляють у ВООЗ, ефективність вакцини Moderna становить приблизно 92%, починаючи з 14 днів після першої дози.

Чи працює Moderna проти нових штамів

Нові варіанти коронавірусу не змінюють ефективності вакцини мРНК Moderna, йдеться у повідомленні експертів.

Чи запобігає вакцина зараженню

На це питання у фахівців немає однозначної відповіді. За їхньою інформацією, імунітет зберігається кілька місяців, але повна тривалість поки невідома. Це питання поки вивчається.

Вакцина проти коронавірусу

У Moderna заявили про ефективність їхньої речовини проти нових штамів коронавірусу.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу від Moderna читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ