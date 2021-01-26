Станом на 26 січня у світі зафіксували 99 363 697 випадків коронавірусу, за добу – 410 152.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 135 959 пацієнтів. Лише за останню добу зафіксували 10 413 летальних випадків.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 24 916 899 (+141 691);

Індія – 10 676 838 (+9 102);

Бразилія – 8 844 577 (+28 323);

Росія – 3 756 931 (+18 241);

Велика Британія – 3 669 662 (+22 195).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

США – 416 004 (+1 921);

Бразилія – 217 037 (+592);

Індія – 153 587 (+117);

Велика Британія – 98 531 (+592);

Італія – 85 881 (+420).

Карантин у світі

У Нідерландах тривають протести через нові карантинні обмеження. Зокрема, активісти проти комендантської години. Бари і ресторани в Нідерландах закриті з жовтня, школи і магазини, крім тих, які торгують найнеобхіднішим, закрилися у грудні. Під час протестів відбулися сутички з правоохоронцями. Відомо майже про 200 затриманих.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала, що її уряд допускало помилки в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 26 січня, в Україні виявили 1 197 107 випадків коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 2 779 осіб: одужало ж понад 12,5 тис. пацієнтів, що майже вп’ятеро більше за добовий приріст.