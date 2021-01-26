Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте йде у відставку

Очільник уряду Італії Джузеппе Конте йде у відставку.

Відповідну заяву президенту Італії Серджо Маттарелла.

Офіс прем’єр-міністра заявив, що Конте повідомить міністрів про своє рішення вранці у вівторок, 26 січня, перш ніж запропонувати свою відставку президенту.

Відставка Конте не пов’язана з відходом із політики.

Таке рішення Конте зумовлене політичною кризою, яка панує в країні після втрати правлячою коаліцією абсолютної більшості в Сенаті.

Джузеппе Конте очолює уряд Італії з червня 2018 року.

Операція проти мафії в Італії

У рамках розслідування кримінальних справ, пов’язаних із мафіозним кланом Ндрангета, днями поліція Італії провела 49 арештів.

Затримання відбувалися у десяти італійських містах. Фігурантів звинувачують у наркоторгівлі, замахах на вбивство, незаконному володінні зброєю та навіть втручанні у місцеві вибори.

Серед затриманих виявився і мер міста Розарно, що у регіоні Калабрія.

Джерело: Politico