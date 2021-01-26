Один з розробників отруйної речовини Новачок Леонід Рінк планує випустити ліки, які можна буде використовувати у боротьбі з коронавірусом.

Йдеться про противірусний препарат Іммофон, який хочуть використовувати під час Covid-19, а також під час інших захворювань, наприклад червоного вовчака, ревматоїдного артриту, псоріазу, лейкозу, алергії.

– Він працює проти вірусних захворювань, чудово відновлює клітини після роботи своєї імунної системи, тобто ліквідує цитокіновий шторм (знищення організму під час роботи імунної системи, – Ред.), який, на думку багатьох фахівців, є однією з причин смертності від коронавірусу, – заявив Леонід Рінк.

За словами розробника, нова речовина базується на препараті Діуцифон.

Препарат вже протестували на близько 700 людях похилого віку. Водночас, як зазначає Рінк, не було жодного тяжкого перебігу хвороби і жодного летального випадку після зараження.

Вакцина проти коронавірусу

У Росії розробили вакцину проти коронавірусу – Супутник V. Про її створення заявили ще у серпні 2020 року.

Однак у світі не поспішали її застосовувати. Зараз речовину використовують у РФ, Білорусі, Казахстані, а також схвалили в Угорщині.

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