Світові витрати на оборону досягли $1,93 трлн

Протягом 2020 року глобальні оборонні витрати досягли $1,93 трлн.

Відповідну статистику підготували експерти британської компанії Jane’s. Незначне зниження витрат на озброєння та оборону у 2021 році пов’язують з пандемією коронавірусу.

Зазначається, що зростання світових витрат на оборону триває вже сім років.

– Зростання глобальних видатків сповільниться до 2021 року, але скорочення не очікується, – прогнозують експерти.

Окрім 2020 року, на інфографіці представлено ймовірні бюждети на оборонну сферу у 2030 році, також для порівняння додано статистику за 2010 рік.

До 2030 року потенціал Азії вперше за довгий час перевищить США.

Причиною, чому Східна Європа не зупинятиметься у нарощуванні військового потенціалу, залишається військова загрозу з боку Росії.

Джерело: Janes