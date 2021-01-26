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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У США виявили перший випадок бразильського штаму коронавірусу

У США у штаті Міннесота підтвердили перший випадок мутованого штаму коронавірусу, який вперше виявили у Бразилії.

Коронавірус світ

На новий штам Covid-19, викликаний варіантом Р.1, захворів місцевий житель, який нещодавно подорожував до Бразилії.

Науковці  зазначили, що новий мутований штам P.1 є дуже заразним і посприяв різкому зростанню кількості випадків коронавірусу у бразильському місті Манаус.

Наразі житель Міннесоти перебуває на ізоляції.

Найбільшу тривогу у світі викликають три мутовані штами коронавірусу, два з яких вперше виявлені у Великій Британії та у Південній Африці, а третій – у Бразилії.

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Вакцина проти коронавірусу

Американська біотехнологічна компанія Moderna вирішила створити нову вакцину проти мутованих штамів коронавірусу, після того як виявили, що наявний препарат у шість разів менш ефективний проти нового штаму коронавірусу, який з’явився у Південній Африці.

Moderna розроблятиме новий препарат, оскільки там побоюються, що імунітет до нових видів вірусу може значно ослабнути, особливо у літніх людей.

Джерело: The Washington Post

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