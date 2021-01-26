У Туреччині розробили спрей, який вбиває Covid-19 за хвилину

У Туреччині науковці розробили спрей, який знищує коронавірус за одну хвилину.

Фахівці провели дослідження, під час яких з’ясували, що розчин під назвою Genoxyn запобігає розмноженню бактерій та вірусів, зокрема Covid-19.

Речовина знищує інфекції не пошкоджуючи тканин слизової рота і носа. До того ж спрей надає лікувальну дію на ці зони.

Розробники почали проводити дослідження до початку пандемії Covid-19. Вчені хотіли створити спрей, який зможе захищати людей від хвороб. З цієї причини речовина знищує також бактерії та грибки, окрім вірусів.

Розробник Новачка випустить ліки проти Covid-19

Один з творців отруйної речовини Новачок планує випустити ліки проти коронавірусу. Противірусний препарат Іммофон хочуть застосовувати також при інших захворюваннях.

Речовину протестували на близько 700 людях похилого віку. За цей час не було жодного випадку тяжкого перебігу захворювання або смерті після зараження.

Джерело: Daily Sabah