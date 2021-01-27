AstraZeneca відстала від графіка виробництва вакцини на два місяці

Зрив поставок вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca в країни Європейського Союзу стався через відставання від графіка виробництва на два місяці.

Про це заявив глава компанії Паскаль Соріо, додавши, що проблему повинні вирішити протягом лютого.

– З виробництвом основного компонента препарату виникли складності. Ми відстаємо від графіка на два місяці, але зараз вже працюємо над вирішенням цієї проблеми, – сказав він.

За його словами, перший етап виробництва вакцини здійснюється на двох заводах в Бельгії і Нідерландах.

Соріо додав, що до кінця лютого AstraZeneca має намір відправити в Європу 17 млн доз.

Водночас аналогічного технічного збою не відбулося під час постачання вакцини до Великої Британії, адже контракт з Лондоном уклали на три місяці раніше.

12 січня Європейське агентство з лікарських засобів отримало заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом.

Європейська комісія наполягає, аби компанія AstraZeneca дотримувалася контрактних зобов’язань та провела поставку оговореної кількості доз вакцини від коронавірусу навіть до моменту її умовної ринкової авторизації в ЄС.

Джерело: La Repubblica