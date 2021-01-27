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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

Через фейки про Росію: МЗС РФ вручило ноту протесту США

Міністерство закордонних справ Російської Федерації вручило ноту протесту представнику посольства США у РФ. Причина – поширення неправдивої інформації про Росію американськими соціальними мережами.

мзс росії

У МЗС наголошують, що американські інтернет-компанії поширюють фейки на благо інтересів певних осіб і організацій. У заяві йдеться, що значну роль у розповсюдженні грає Посольство США у Москві.

Російська сторона підкреслила, що дасть відповідь та буде залучати до вирішення проблеми ООН, ОБСЄ та Раду Європи.

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Напередодні у Парламентської асамблеї Ради Європи запропонували скасувати санкції щодо Росії. Про це йдеться у проекті рішення ПАРЄ, причина – необхідність діалогу Європи з Росією.

Джерело: МЗС Російської Федерації

Фото: Dreamstime

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