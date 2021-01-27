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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Майже 100 млн інфікованих: статистика коронавірусу в світі на 27 січня

Станом на 27 січня у світі зафіксували 99 864 391 випадок коронавірусу, за добу – 468 808.

коронавірус, карантин

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 149 700 пацієнтів. Лише за останню добу зафіксували 12 856 летальних випадків.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 25 050 308 (+133 409);
  • Індія – 10 689 527 (+12 689);
  • Бразилія – 8 871 393 (+26 816);
  • Росія – 3 774 672 (+17 741);
  • Велика Британія – 3 689 750 (+20 088).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 417 889 (+1 885);
  • Бразилія – 217 664 (+627);
  • Індія – 153 724 (+137);
  • Велика Британія – 100 161 (+1 631);
  • Італія – 86 442(+541).

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 27 січня, в Україні виявили 1 200 883 випадки коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 776 осіб, з яких госпіталізували – 2 430. Одужало ж за вчора понад 14,2 тис. пацієнтів, летальних випадків – 145.

За минулу добу було здійснено понад 47,1 тис. тестувань.

Джерело: ВООЗ

Фото: Dreamstime

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