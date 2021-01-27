Не витримав стресу: в США лікар захопив пацієнтів у заручники, є перші загиблі

В американському місті Остін, штат Техас, чоловік протягом шести годин утримував п’ятьох заручників. Двоє з них загинули.

Жахливий інцидент стався у дитячому відділенні центральної лікарні Остіна.

За даними місцевих ЗМІ, заручників захопив лікар тієї ж клініки. Також зазначається, що серед заручників був і його колега, дитячий лікар-педіатр.

Переговори із чоловіком поліцейська проводила за допомогою мегафону. За неофіційною інформацією, під час спроби домовитися про звільнення нападник убив двох заручників.

– Ми знаємо, що у вашому житті багато що відбувається. Ми знаємо, що ви все життя допомагаєте дітям, – говорила поліцейська.

Пізніше очевидці бачили, як із лікарні вибігло троє людей, яких, ймовірно, випустили з кабінету.

– Коли з будівлі вийшла жінка, її зі сльозами зустріла дитина. Позаду жінки йшли хлопець і дівчина, ймовірно, це закохані. Усі троє заручників були цілими і не зазнали поранень.

На місці інциденту продовжує працювати поліція та сили спецназу. Справу розслідуватимуть за фактом вбивства, версія теракту відкидається.

“Різдвяна” стрілянина у Нью-Йорку

У Нью-Йорку напередодні Різдва відбулася стрілянина у кафедральному соборі Святого Іоанна Богослова.

Терорист вибіг на сходи та відкрив вогонь з пістолетів в обох руках, не чекаючи на завершення виступу хору під стінами храму.

Періодично він зупинявся і кричав “Убий мене”. Чоловіка знешкодив поліцейський: пізніше він помер в лікарні.

У портфелі чоловіка, який був прив’язаний до одягу, знайшли вогнепальну зброю, ножі, банку з бензином, сірники, мотузки та стару Біблію.

Фото: Melanie Barden