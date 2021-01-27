PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Марія Степанюк |

Протести у Нідерландах та рекомендації ВООЗ щодо Moderna – коронавірус 27 січня

Станом на 27 січня у світі на коронавірус захворіли вже 99 363 697 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 410 152 інфікованих.

женщина в маске

Статистика щодо смертності також невтішна – померли від ускладнень ще 10 413 хворих, а з початку пандемії – 2 135 959.

Світовим лідером за кількістю підтверджених випадків інфікування залишаються США. Також Америка перша за кількістю летальних випадків від Covid-19.

У Нідерландах четверту добу тривають безлади, які організували противники коронавірусних обмежень. В ніч на 27 січня в Амстердамі прогриміло кілька вибухів, а також тривають сутички мітингувальників із поліцією.

У США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії. Головним у списку нових правил залишається негативний тест на Covid-19, дозвіл від сімейного лікаря на подорож тим, хто вже хворів на коронавірус, а також міні-карантин та повторний тест на Covid-19.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявив, що у його країні вдалося повністю подолати Covid-19 і нині Таджикистан “живе без коронавірусу”.

У Великій Британії планують запровадити обов’язковий карантин для громадян, які прибувають з 30 країн з підвищеним рівнем захворюваності на коронавірус.

Читайте
Вимагаємо зустрічі: родини жертв коронавірусу звернулися до експертів ВООЗ в Ухані

Коронавірус та карантин в Україні

За минулу добу в Україні госпіталізували 2 430 осіб з коронавірусом, а до статистики інфікованих додалося ще 3 776 випадків захворювання на Covid-19.

У Міжнародному аеропорту Бориспіль пасажири можуть безпосередньо перед вильотом пройти експрес-тестування на коронавірус. Після тесту пасажири отримають сертифікат з результатом не лише українською, а й англійською мовами.

Україна отримала від міжнародного фонду UNICEF 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу

Експерти ВООЗ випустили рекомендації щодо використання вакцини від американської компанії Moderna. Вони зазначають, що РНК-вакцини, до яких належить Moderna, є новим типом препаратів, а тому їхній вплив на алергіків поки досконало не вивчений.

У Німеччині щеплення зробили приблизно 2%  від усього населення країни. Ці люди отримали першу дозу вакцини проти вірусу.

В Україні затвердили документи, які нададуть можливість закуповувати вакцини проти коронавірусу без зайвих законодавчих бар’єрів.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка