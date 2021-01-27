Станом на 27 січня у світі на коронавірус захворіли вже 99 363 697 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 410 152 інфікованих.

Статистика щодо смертності також невтішна – померли від ускладнень ще 10 413 хворих, а з початку пандемії – 2 135 959.

Світовим лідером за кількістю підтверджених випадків інфікування залишаються США. Також Америка перша за кількістю летальних випадків від Covid-19.

У Нідерландах четверту добу тривають безлади, які організували противники коронавірусних обмежень. В ніч на 27 січня в Амстердамі прогриміло кілька вибухів, а також тривають сутички мітингувальників із поліцією.

У США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії. Головним у списку нових правил залишається негативний тест на Covid-19, дозвіл від сімейного лікаря на подорож тим, хто вже хворів на коронавірус, а також міні-карантин та повторний тест на Covid-19.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявив, що у його країні вдалося повністю подолати Covid-19 і нині Таджикистан “живе без коронавірусу”.

У Великій Британії планують запровадити обов’язковий карантин для громадян, які прибувають з 30 країн з підвищеним рівнем захворюваності на коронавірус.

Коронавірус та карантин в Україні

За минулу добу в Україні госпіталізували 2 430 осіб з коронавірусом, а до статистики інфікованих додалося ще 3 776 випадків захворювання на Covid-19.

У Міжнародному аеропорту Бориспіль пасажири можуть безпосередньо перед вильотом пройти експрес-тестування на коронавірус. Після тесту пасажири отримають сертифікат з результатом не лише українською, а й англійською мовами.

Україна отримала від міжнародного фонду UNICEF 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу

Експерти ВООЗ випустили рекомендації щодо використання вакцини від американської компанії Moderna. Вони зазначають, що РНК-вакцини, до яких належить Moderna, є новим типом препаратів, а тому їхній вплив на алергіків поки досконало не вивчений.

У Німеччині щеплення зробили приблизно 2% від усього населення країни. Ці люди отримали першу дозу вакцини проти вірусу.

В Україні затвердили документи, які нададуть можливість закуповувати вакцини проти коронавірусу без зайвих законодавчих бар’єрів.