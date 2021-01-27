Проведення Олімпіади залежить від масовості вакцинації – Білл Гейтс

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо цього літа залежить від прогресу вакцинування проти нового коронавірусу.

Він наголосив на важливості спостереження за процесом масового розповсюдження доступних вакцин протягом декількох місяців. У разі успішності вакцинації проведення змагань стане можливим.

– Буде прикро, якщо все піде погано. Ми робимо все можливе, щоб ці вакцини схвалили та почали використовувати у всьому світі.

Засновник Microsoft та його дружина Мелінда керують благодійним фондом Bill & Melinda Gates, який виділив $1,75 млрд на розвиток досліджень, розробку вакцин від коронавірусу та на підтримку тих верств населення, які найбільш уразливі в умовах пандемії.

Олімпійські ігри у Токіо повинні відбутися влітку 2021 року.

Організатори спортивних змагань розповіли, що вони готуються до проведення заходу і роблять все можливе, щоб він пройшов з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Джерело: Kyodo news