Коронавірус у світі виявили вже понад у 100 млн людей. На це відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і закликав перемогти пандемію, виявивши солідарність.

Про це генсек ООН написав у своєму Twitter.

– Світ досяг межі, яка викликає глибоку печаль – 100 мільйонів випадків зараження Covid-19. Ми можемо випередити пандемію тільки одним способом – виявивши солідарність. Настав час переконатися, що жодна країна і ніхто не залишився позаду, – написав Гутерріш.

Генеральний секретар наголосив, що вірус продовжує поширюватися по всій планеті і у всіх країнах.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 135 959 пацієнтів. Лише за останню добу зафіксували 10 413 летальних випадків.

Лідерами за кількість хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Детальнішу статистику поширення коронавірусу, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: ООН