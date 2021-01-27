Штурм Капітолія: обвинувачення отримали щонайменше 150 осіб

У США щонайменше 150 осіб отримали звинувачення через штурм Капітолія 6 січня.

Це сталося після того, як Палата представників США передала в Сенат статтю про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу за підбурювання до повстання.

Тепер Трамп постане перед судом у тій самій палаті Сенату, в якій заколотники – з метою перешкодити підтвердження Конгресом перемоги президента Джо Байдена на виборах.

– Слідчі використовували 500 повісток і ордерів на обшук для збору інформації в рамках масштабного розслідування, – заявив головний прокурор США у Вашингтоні Майкл Шервін.

Причетні до захоплення Конгресу отримали звинувачення в незаконному проникненні в будинок з обмеженим доступом і хуліганстві. Також деяким пред’явили звинувачення в крадіжці державної власності, змові і нападі на правоохоронців.

Протести у США

6 січня 2021 року, у день затвердження Конгресом США перемоги новообраного президента Джо Байдена, пройшли протести прихильників його опонента, чинного очільника країни Дональда Трампа.

Вони закінчилися штурмом Капітолія і кровопролиттям.