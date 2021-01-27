Сполучені Штати Америки домовляться про постачання додаткових 200 млн доз вакцини від коронавірусу. Препарат планують закуповувати у вітчизняних виробників – фармацевтичних компаній Pfizer і Moderna.
Про це повідомив президент Джозеф Байден. Він наголосив, що країна планує отримати речовину уже влітку у межах заходів, вжитих для пришвидшення та збільшення постачання.
Байден додав, що додаткових запасів вакцини буде достатньо для вакцинації 300 млн американців до кінця літа – початку осені.
Скільки хворих на коронавірус у США
Станом на 26 січня у США зареєстровано понад 24, 9 млн випадків коронавірусу. За весь період пандемії померло 416 004 осіб
Країна довгий час є лідером за кількістю інфікувань та смертей від Covid-19 у світі. Детальніше про коронавірус у США та світі читайте на Фактах ICTV.