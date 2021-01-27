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Факти / Світ / Росія
Марія Степанюк |

У Путіна проблеми зі здоров’ям, в РФ почався трансфер влади – розвідка

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що основним джерелом небезпеки для України на найближчі роки залишатиметься Російська Федерація.

Путин

Основними цілями РФ є недопущення європейського та євроатлантичного руху нашої держави та утримання її в орбіті виключно російського впливу. Про це йдеться у Білій книзі 2021 Служби зовнішньої розвідки.

Також зазначається, що у президента Росії Володимира Путіна дедалі очевидніше проявляються його проблеми зі здоров’ям і йому складно фізично виконувати публічні функції глави держави.

— На тлі дедалі очевидніших проблем зі здоров’ям В. Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави в Росії де-факто розпочався період трансферу влади.

Розвідка відзначає, що незалежно від того, хто правитиме у Росії у найближчі роки, там збережеться базовий сценарій моделі “путінізму”.

У РФ можуть з часом відмовитися від активної присутності у дальньому зарубіжжі (наприклад, у Сирії, Лівії, Венесуелі чи ЦАР). Але Росія не відмовиться від контролю за державами, які колись входили до складу СРСР.

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Ключовою загрозою з боку РФ є реалізація системної дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, тобто реванш проросійських сил.

— Москва зробила ставку на реалізацію в Україні сценарію “керованого хаосу, що розчищає дорогу реваншу”. Основні передумови реалізації: внутрішній розбрат, слабкість державних інституцій і втрата підтримки з боку Заходу.

У рамках практичної реалізації даного сценарію Росія активно діє відразу за кількома напрямами: розмивання інституцій української державності; послаблення міжнародної підтримки нашої держави; маніпулювання фактором тимчасово окупованих територій; створення загрозливого воєнного фону; економічний, зокрема енергетичний, тиск.

Джерело: Біла книга Служби зовнішньої розвідки України

Фото: Depositphotos

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