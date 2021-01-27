У Словаччині чоловік помер після щеплення від коронавірусу

У Словаччині після щеплення від коронавірусу помер чоловік. Для вакцинації було використано препарат, виготовлений компаніями Pfizer-BioNTech.
Про перший летальний випадок, пов’язаний з Covid-щепленням, заявила представниця Державного інституту з контролю ліків (ДІКЛ) Магдалена Юркемікова.
За її словами, усі випадки небажаних реакцій на вакцину від Covid-19 потрібно розглядати індивідуально.
– Пацієнту було 79 років, і варто зазначити, що у нього було одразу декілька хронічних захворювань. Проведений розтин довів, що саме вони стали причиною смерті, а не виключно вакцина.
Зазначається, що невдовзі після вакцинації чоловік відчув слабкість у тілі та підвищення температури. Також у нього боліло місце уколу.
Ймовірні наслідки вакцинації
На початку січня в американському штаті Флорида від Covid-щеплення помер лікар, який більше 15 років працював акушером у місцевій лікарні.
Жодних хронічних або серйозних хвороб у нього не було. Незадовго після вакцинації аналізи крові лікаря викликали занепокоєння, після чого його госпіталізували до реанімації.
На його тілі почали з’являтися маленькі червоні плями. Через декілька днів лікар-акушер переніс інсульт та помер у лікарні.