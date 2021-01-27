У Словаччині чоловік помер після щеплення від коронавірусу

У Словаччині після щеплення від коронавірусу помер чоловік. Для вакцинації було використано препарат, виготовлений компаніями Pfizer-BioNTech.

Про перший летальний випадок, пов’язаний з Covid-щепленням, заявила представниця Державного інституту з контролю ліків (ДІКЛ) Магдалена Юркемікова.

За її словами, усі випадки небажаних реакцій на вакцину від Covid-19 потрібно розглядати індивідуально.

– Пацієнту було 79 років, і варто зазначити, що у нього було одразу декілька хронічних захворювань. Проведений розтин довів, що саме вони стали причиною смерті, а не виключно вакцина.

Зазначається, що невдовзі після вакцинації чоловік відчув слабкість у тілі та підвищення температури. Також у нього боліло місце уколу.

Ймовірні наслідки вакцинації

На початку січня в американському штаті Флорида від Covid-щеплення помер лікар, який більше 15 років працював акушером у місцевій лікарні.

Жодних хронічних або серйозних хвороб у нього не було. Незадовго після вакцинації аналізи крові лікаря викликали занепокоєння, після чого його госпіталізували до реанімації.

На його тілі почали з’являтися маленькі червоні плями. Через декілька днів лікар-акушер переніс інсульт та помер у лікарні.