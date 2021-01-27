Угорщина запропонувала Україні $60 млн для будівництва доріг на Закарпатті

Угорщина готова надати Україні кредит у розмірі $60,5 млн для будівництва доріг на Закарпатті та відкрити ще один прикордонний пункт на кордоні з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час брифінгу.

За його словами, Угорщина підготувала та розробила проект модернізації мосту через річку Тиса.

– Ми хотіли б відкрити новий прикордонний пункт між Великим Ходасом та Великий Паладдю. Ми готові надати кредит на €50 млн на будівництво доріг на Закарпатті, – заявив Сійярто.

Також він додав, що Угорщина до цього надала Україні гранти на майже $54 млн для 34 тис. проектів.

Україна-Угорщина

На адресу посольства Угорщини в Україні надійшов лист з погрозами. У ньому йдеться про запланований візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відправники назвали себе патріотами України та пообіцяли, що вдадуться до жорстких дій та кровопролиття у разі приїзду дипломата. Невідомі вказали, що втомилися від того, що сусідня держава відбирає українські землі.