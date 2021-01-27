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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Вакцинація проти коронавірусу: у Німеччині щеплення зробили 2% населення країни

Станом на 27 січня у світі активно триває процес вакцинації проти коронавірусу, зокрема у Німеччині щеплення отримали вже понад 1,6 млн осіб.

вакцинація

За даними німецьких ЗМІ, це приблизно 2% від усього населення країни.

Ці люди отримали першу дозу вакцини проти вірусу.

Оскільки вакцина двокомпонентна, учасників вакцинації чекає другий етап імунізації.

Вакцинація проти коронавірусу

Німеччина одна з перших серед країн ЄС почала проводити вакцинацію проти коронавірусу.

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Канцлер Ангела Меркель заявляла, що держава може поділитися вакциною з іншими країнами, коли буде налагоджено постачання речовини у достатній кількості.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: NTV, DW

Фото: Dreamstime

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