Станом на 27 січня у світі активно триває процес вакцинації проти коронавірусу, зокрема у Німеччині щеплення отримали вже понад 1,6 млн осіб.

За даними німецьких ЗМІ, це приблизно 2% від усього населення країни.

Ці люди отримали першу дозу вакцини проти вірусу.

Оскільки вакцина двокомпонентна, учасників вакцинації чекає другий етап імунізації.

Вакцинація проти коронавірусу

Німеччина одна з перших серед країн ЄС почала проводити вакцинацію проти коронавірусу.

Канцлер Ангела Меркель заявляла, що держава може поділитися вакциною з іншими країнами, коли буде налагоджено постачання речовини у достатній кількості.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: NTV, DW