Китаєць Чжан Хай, який втратив батька та близьких через коронавірус, вимагає зустрічі з експертами ВООЗ.
Також чоловік зайнявся організацією десятків постраждалих від Covid-19, аби вимагати підзвітності у чиновників.
Постраждалі родини налаштовані на зустріч з місією ВООЗ, оскільки уряд Китаю відмовляється чути їхню позицію.
– Це було злочинне діяння, і я не хочу, щоб ВООЗ приховала ці злочини. Я сподіваюся, що експерти ВООЗ не стануть інструментом для поширення брехні, – розповів журналістам Чжан Хай.
Чоловік втратив свого батька ще у лютому 2020 року – за декілька тижнів до того, як ВООЗ оголосила коронавірусну пандемію.
Чи погодиться місія ВООЗ на співпрацю з родинами постраждалих або бодай на одну зустріч з ними, поки невідомо.
Розслідування ВООЗ в Ухані
Група експертів ВООЗ прибула в Ухань 14 січня, аби проведення розслідування, пов’язаного із природою виникнення небезпечного вірусу Covid-19.
Одразу після прибуття весь склад місії відправили на двотижневий карантин. Після цього розпочнеться дослідження, про результати якого буде повідомлено згодом.
Зазначимо: Китай майже рік відмовлявся від можливості провести розслідування та впустити представників ВООЗ на територію країни.
Джерело: South China Morning Post