Китаєць Чжан Хай, який втратив батька та близьких через коронавірус, вимагає зустрічі з експертами ВООЗ.

Також чоловік зайнявся організацією десятків постраждалих від Covid-19, аби вимагати підзвітності у чиновників.

Постраждалі родини налаштовані на зустріч з місією ВООЗ, оскільки уряд Китаю відмовляється чути їхню позицію.

– Це було злочинне діяння, і я не хочу, щоб ВООЗ приховала ці злочини. Я сподіваюся, що експерти ВООЗ не стануть інструментом для поширення брехні, – розповів журналістам Чжан Хай.

Чоловік втратив свого батька ще у лютому 2020 року – за декілька тижнів до того, як ВООЗ оголосила коронавірусну пандемію.

Чи погодиться місія ВООЗ на співпрацю з родинами постраждалих або бодай на одну зустріч з ними, поки невідомо.

Розслідування ВООЗ в Ухані

Група експертів ВООЗ прибула в Ухань 14 січня, аби проведення розслідування, пов’язаного із природою виникнення небезпечного вірусу Covid-19.

Одразу після прибуття весь склад місії відправили на двотижневий карантин. Після цього розпочнеться дослідження, про результати якого буде повідомлено згодом.

Зазначимо: Китай майже рік відмовлявся від можливості провести розслідування та впустити представників ВООЗ на територію країни.

Джерело: South China Morning Post