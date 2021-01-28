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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Дубай оновив правила в’їзду для туристів

Влада Дубая оновила правила в’їзду до країни для іноземців. Прибулі громадяни повинні будуть надати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до поїздки, починаючи з 31 січня.

дубай

Раніше негативний тест на коронавірус потрібно було надати за 96 годин. Нове правило для в’їзду стосується туристів, що прибувають із будь-якої країни світу.

Тести на коронавірус, зроблені в країні вильоту, як і раніше, не потрібні дітям до 12 років і громадянам ОАЕ.

Туристам з епідеміологічно несприятливих країн потрібно буде здати додатковий тест на коронаірусну інфекцію після прибуття в Дубай.

Окрім того, з 31 січня аеропорти Дубая мають проводити експрес-тестування методом ПЛР або робити експрес-тести на антигени усім пасажирам, що вилітають із Дубая до країн, де потрібне попереднє тестування.

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Правила в’їзду

В США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії. Правила стосуються усіх туристів, які найближчим часом планують політ до США, незалежно від громадянства.

Потрібно буде надати негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж за 72 години до подорожі. Тим, хто перехворів потрібно показати офіційне підтвердження одужання від сімейного лікаря.

Джерело: TimeOut

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