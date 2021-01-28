Іспанія надаватиме підтримку Україні у питанні отримання вакцини проти коронавірусу.

У цьому запевнив іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 28 січня.

Влада Іспанії сприятиме напрацюванням у цьому напрямку на рівні двосторонніх відносин.

Крім того, країна підійматиме питання постачання вакцин до України і на рівні Європейського Союзу.

Вакцинація в Україні

28 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №4613, який спрощує процес реєстрації лікарських засобів.

За нього проголосувало 318 народних депутатів. Ці зміни допоможуть прискорити вакцинацію проти коронавірусу в країні.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.