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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Іспанія допоможе Україні отримати вакцини проти коронавірусу

Іспанія надаватиме підтримку Україні у питанні отримання вакцини проти коронавірусу.

вакцина від коронавірусу

У цьому запевнив іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 28 січня.

Влада Іспанії сприятиме напрацюванням у цьому напрямку на рівні двосторонніх відносин.

Крім того, країна підійматиме питання постачання вакцин до України і на рівні Європейського Союзу.

Вакцинація в Україні

28 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №4613, який спрощує процес реєстрації лікарських засобів.

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За нього проголосувало 318 народних депутатів. Ці зміни допоможуть прискорити вакцинацію проти коронавірусу в країні.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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