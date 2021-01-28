У Марокко 28 січня стартувала вакцинація проти Covid-19. Першу дозу вакцини отримав король Мохаммад VI.
Щоб досягти колективного імунітету, у країні хочуть безкоштовно щепити 33 млн громадян.
Марокко вже отримало 2 млн доз вакцини AstraZeneca та 500 тис. доз Sinopharm. Загалом країна розраховує на 66 млн доз вакцини проти Covid-19.
Під час першого етапу вакцинації в Марокко щеплять медиків старших за 40 років, а також працівників служб безпеки та вчителів старших за 45 років.
Вакцинація проти коронавірусу
Станом на 27 січня в Німеччині вакцинували проти коронавірусу понад 1,6 млн осіб, або 2% населення країни.
Оскільки вакцина двокомпонентна, на цих людей чекає ще другий етап імунізації.
Джерело: moroccoworldnews
Фото: moroccoworldnews