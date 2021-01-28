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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Планував вбивство мусульман у мечетях: у Сінгапурі затримали підлітка

У Сінгапурі затримали 16-річного хлопця, який планував масове вбивство. Підліток мав намір зарізати ножем мусульман у двох мечетях і паралельно знімати це на відео в прямому ефірі.

Сінгапур, мечеть

Він надихнувся вбивцею, який скоїв теракти у двох мечетях у місті Крайстчерч (Нова Зеландія). Трагедія трапилася майже два роки тому – 15 березня 2019 року. Тоді внаслідок атаки загинуло близько 50 осіб, щонайменше 50 потрапило до лікарні. Наразі терорист відбуває довічне ув’язнення.

Підліток планував вбивства у день річниці теракту. Міністерство внутрішніх справ заявило, що ” його мотивувала сильна антипатія до ісламу та захоплення насильством”.

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Теракт у США

У США терорист відкрив вогонь біля кафедрального собору. Чоловік зі зброєю стріляв з двох пістолетів, коли біля будівлі зібралося близько 200 людей.

Поліції вдалося затримати нападника, він помер у лікарні.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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