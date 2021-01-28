Португалія продовжила загальнодержавний локдаун до 14 лютого. У країні обмежать перетин кордону повітряним, наземним або морським транспортом, закриють школи. Також працюватимуть дистанційно всі установи, які мають таку можливість.

Провину через критичний стан у країні взяв на себе прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він переконаний, що ситуація погіршилася частково через те, що його уряд послабив обмежувальні заходи на Різдво, коли в країні почав поширюватися “британський” штам коронавірусу.

– Звичайно, були помилки. Я повідомляв португальцям про загрозу, але, якщо ці застереження не були почуті, це моя провина, – сказав він.

Очільник уряду розраховує, що завдяки карантину вже наступного тижня скоротиться кількість нових хворих на коронавірус.

28 січня в 10-мільйонній Португалії зафіксували 16 432 випадки захворювання та 303 смерті від Covid-19.

Наразі в деяких лікарнях країни закінчуються ліжка та зменшуються запаси кисню.

Німеччина направила до Португалії військових медичних експертів, щоб з’ясувати, якої допомоги там зараз потребують найбільше.

Продовження карантину в Угорщині

28 січня уряд Угорщини продовжив карантин до 1 березня. Глава канцелярії прем’єр-міністра Гергелі Гуляс повідомив, що запроваджений у листопаді локдаун був ефективним.

Тому послаблення карантину без широкої вакцинації населення може спровокувати нову хвилю коронавірусу.