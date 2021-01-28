Кількість виборців, зареєстрованих в Республіканській партії США, почала стрімко зменшуватися. З початку року їх стало менше на десятки тисяч.

Така масова хвиля “дезертирства” може створити проблеми для партії, яка оговтується після поразки на виборах.

Більше 30 тис. виборців, які були зареєстровані як члени Республіканської партії, змінили свою реєстрацію виборців протягом декількох тижнів після того, як натовп прихильників Трампа напав на Капітолій.

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Таке явище не рідкість, але дані показують, що в перші тижні року набагато більше республіканців змінили реєстрацію виборців, ніж демократів.

Багато виборців змінюють свою приналежність до ключових штатів, які вагаються.

У США щонайменше 150 осіб отримали звинувачення через штурм Капітолія 6 січня.

Це сталося після того, як Палата представників США передала в Сенат статтю про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу за підбурювання до повстання.