Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс заробив $1,8 млн від продажу сувенірної продукції з власним фото у в’язаних рукавичках, яке було зроблене під час інавгурації 46-го президента США Джозефа Байдена.

Знімок, коли сенатор сидів на стільці на трибуні у рукавичках під час офіційної церемонії інавгурації, став вірусним мемом. У соціальних мережах користувачі не припиняють креативити і виставляти меми із хештегами #BernieMemes та #BernieSanders.

Виручені кошти від продажу цієї продукції Сандерс вирішив направити благодійним організаціям рідного штату.

— Ми з Джейн (дружина Сандерса, – Ред.) були вражені тією креативністю, яку люди продемонстрували за останній тиждень. Ми раді, що можемо використовувати цю інтернет-популярність для допомоги жителям Вермонта. Але ці кошти не можуть замінити дії Конгресу. Я зроблю все можливе, щоб люди, котрі працюють у Вермонті та у всій країні отримали допомогу, якої потребують, – сказав Сандерс.

Окрім мемів у мережі зображення Сандерса помістили на футболки, светри та канцелярську продукцію. Напередодні сенатор розмістив на своєму сайті першу інформацію про товари, тираж яких розійшовся за півгодини. Всі товари були розпродані ще до початку цього тижня.

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В’язані рукавиці для Сандерса зробила учителька початкових класів зі штату Вермонт Джен Елліс. Сенатор цінує цей подарунок і часто їх одягає.

20 січня Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США. Інавгурація президента США відбулася на сходах Капітолія.