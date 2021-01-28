У Нідерландах випадково вакцинували жінку, яка прийшла здати тест на коронавірус

У Роттердамі жінку, яка хотіла здати тест на коронавірус, випадково вакцинували.

Дивний інцидент стався у столичному аеропорту Нідерландів Роттердам-Гаага.

Щоб зекономити час, працівники аеропорту не стали перевіряти дані жінки, тому направили не на тестування, а в чергу на вакцинацію від Covid-19.

– Помилку помітили одразу після щеплення. Лікарі оглянули пацієнтку, і жодних побічних ефектів виявлено не було, – йдеться у повідомленні.

Пізніше з’ясувалося, що жінка неправильно прочитала інформацію в документах, і тестування на коронавірус для неї не було обов’язковим.

Керівництво аеропорту вже вибачилося за прикрий інцидент. У повідомленні компанії зазначили, що надалі усі працівники будуть зобов’язані детальніше перевіряти усі дані і надавати більш якісні послуги своїм клієнтам.

А от жінка незабаром отримає друге щеплення від коронавірусу.

Вакцинацію препаратом Pfizer/BioNTech офіційний Роттердам розпочав 6 січня.

Таким чином Нідерланди стали останньою країною в ЄС, хто почав боротися з коронавурусом за допомогою щеплень.

В аеропорту Нідерландів затримали туристів

Днями в аеропорту Амстердама затримали затримали туристів з фальшивими тестами на коронавірус.

За даними прикордонників, усі вони планували політ до Марокко, однак національність туристів не повідомили.

Серед затриманих – двоє чоловіків та сім жінок від 30 до 75 років.

Джерело: NOS