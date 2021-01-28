У Російській Федерації затримали брата опозиціонера та політика Олексія Навального Олега. Про це повідомив очільник Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

Він зауважив, що Олега забрали в тимчасовий ізолятор і тепер він також є підозрюваним у справі. За документами його підозрюють у порушені санітарних норм.

Это просто издевательство. Статья до двух лет лишения свободы, не должно быть ареста. Какое задержание pic.twitter.com/GWeiqDRfOQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Також Жданов повідомив про затримання помічника опозиціонера Ілью Пахомова. Силовики схопили його біля будинку Навального.

– Він затриманий за адміністративною статею 19.3 за зустріч Навального у Внуково.

Крім того, на дві доби було затримано громадську та політичну діячку, а також продюсера каналу Навального у Youtube Любов Соболь. Причина – порушення санітарно-епідемічного режиму.

27 січня силовики провели обшуки у будинках близьких осіб Навального – вони прийшли до квартири брата Олега на основі порушення санітарних норм.

Крім того, вони ломилися у двері до тимчасового місця проживання дружини Навального Юлії. Де ще проходили обшуки, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Любов Соболь