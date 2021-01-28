У США попереджають про загрозу тероризму та екстремізму після поразки Трампа

Міністерство національної безпеки США випустило національний бюлетень з питань тероризму, який попереджає про потенційне насильство з боку людей, мотивованих антиурядовими настроями після перемоги Джо Байдена та програшу Дональда Трампа.

У бюлетені зазначається, що заворушення прихильників Дональда Трампа, які вони влаштували у Капітолії 6 січня можуть підбадьорити екстремістів та створити основу для нових атак.

У міністерстві відзначили підвищений рівень загрози, яка, на їхню думку, зберігатиметься тижнями на всій території США.

Такими бюлетенями Міністерство нацбезпеки США часто попереджає правоохоронні органи про ймовірне насильство, пов’язане з певною подією чи датою, наприклад святом 4 липня (День незалежності США, – Ред.). Але цей бюлетень надійшов через національну систему з питань консультування тероризму.

Формулювання документа також передбачає, що чиновники національної безпеки бачать зв’язок між кількома випадками насильства за останній рік, що були мотивовані антиурядовими настроями. У бюлетені також відзначають акти насильства на расовому підґрунті, такі як стрільба в Ель-Пасо (штат Техас) у 2019 році, а також загрозу з боку екстремістів, котрих контролюють іноземні терористичні організації.

— Інформація свідчить про те, що деякі ідеологічно мотивовані екстремісти, що виступають проти зміни президента та здійснення ним урядових повноважень, та інші чинники, спричинені фейковою інформацією, можуть продовжувати мотивувати населення до вчинення насильства, – йдеться у бюлетені.

Також у документі відзначили безлади, пов’язані із анархістськими групами, як-от розгром штабу Демократичної партії США у Портленді, штат Орегон 22 січня.

— Штурм Капітолія на початку січня висвітлив загрозу, яка вже давно існує в нашій країні. Я радий, що Міністерство нацбезпеки повністю усвідомлює загрозу, яку уособлюють насильницькі та екстремістські рухи, – заявив конгресмен і голова комітету національної безпеки Бенні Томпсон.

Штурм Капітолія

6 січня під час розгляду питання про результати виборів у США прихильники Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. Голосування довелося перервати. Унаслідок штурму загинуло четверо протестувальників і поліцейський.

Через штурм Капітолія щонайменше 150 осіб отримали обвинувачення. Їх звинувачують у незаконному проникненні у будівлю із обмеженим доступом та хуліганстві. Також є ті, кого звинувачують у змові та нападі на правоохоронців.