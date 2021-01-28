Станом на вечір 28 січня коронавірус у світі виявили вже у 100,4 млн осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 562 тис.

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2 166 440 пацієнтів.

Побороли коронавірус вже 73 млн людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 25 198 841;

Індія – 10 701 193;

Бразилія – 8 933 356;

Росія – 3 793 810;

Велика Британія – 3 715 098.

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Коронавірус у Китаї

Китай, де було виявлено перший спалах коронавірусу у світі, станом на вечір 28 січня перебуває на 83 сходинці у світовому рейтингу поширення Covid-19.

Загалом в КНР було виявлено 89 326 випадків, за минулу добу – 54. Повністю побороли коронавірус 82 870 громадян, летальних випадків – 4 636.

Наразі в Китаї перебуває місія ВООЗ, яка планує розслідувати природу походження коронавірусу.

Днями родини померлих від Covid-19 заявили, що налаштовані на зустріч з експертами ВООЗ, щоб розповісти про факти приховування масштабів коронавірусу.

Джерело: ВООЗ