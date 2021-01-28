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Факти / Світ
Марія Степанюк |

В аеропорту Рима собаки виявлятимуть Covid-19 за запахом

В італійському міжнародному аеропорту імені Леонардо да Вінчі (Фьюмічіно), що знаходиться поблизу Рима, компанія Italpol показала, як службові собаки можуть виявляти пасажирів, які заразилися коронавірусом.

Полицейские собаки в Италии

Компанія провела демонстрацію роботи собак у зоні прильотів у Терміналі 3 аеропорту. Надалі планується використовувати цих тварин для роботи з реальними пасажирами.

В Italpol розповіли, що щоб навчити собаку виявляти Covid-19 за запахом, йде від шести до восьми тижнів.

Одним із плюсів такого методу полягає в тому, що собака може швидко визначити потенційного хворого, навіть якщо у нього немає жодних симптомів.

Навчання італійськими кінологами собак відбувається в ігровій формі. Якщо пес успішно виявляє коронавірус за запахом, то йому дають погратися із м’ячиком.

Ідею використовувати собак для визначення коронавірусу раніше реалізовували у Франції та Фінляндії.

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Дресирування собак полягає у тому, що у людини з Covid-19 – особливий запах, які собаки із хорошим нюхом здатні вловити. Завдання кінолога – домогтися того, щоб тварина реагувала саме на нього і чітко попереджала про виявлення потенційного хворого.

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Щоб навчити собак запам’ятовувати новий запах знадобилося декілька тижнів. Про це йдеться з результатів наукового дослідження Гельсінського університету.

За цей час собаки визначали сечу людей, інфікованих Covid-19, майже ідентично до стандартних ПЛР-тестів.

Джерело: Il Sole 24 Ore

Фото: Depositphotos

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