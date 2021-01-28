Жителям Китаю платитимуть за Новий рік вдома

Влада Китаю виділить кожному громадянину по $155 за святкування Нового року вдома.

Уряд Китаю платитиме мігрантам, які залишаються вдома та уникають поїздок на Новий рік. Такі заходи ухвалили для того, щоб знизити поширення Covid-19.

У місті Чанша видаватимуть електронні книги та безкоштовні маски, а також роздаватимуть мобільний інтернет.

Вважається, що на китайський Новий рік вся родина повинна зібратися за одним столом. З цієї причини перед святом починаються масові переміщення китайців по країні та всьому світу.

Людям, які все ж планують подорожувати, потрібно надати негативний результат тесту на коронавірус та пройти 14-денну самоізоляцію.

У Китаї беруть анальні мазки на визначення Covid-19

У Китаї лікарі почали проводити тест на коронавірус за допомогою анальних мазків. Цей спосіб може підвищити рівень виявлення інфікованих осіб, оскільки сліди вірусу затримуються у цій зоні довше, ніж у дихальних шляхах.

Спеціальний тампон потрібно вставити приблизно на 2-3 см у пряму кишку та кілька разів повернути для того, щоб зібрати потрібні зразки. Процедура займає близько 10 секунд.

Джерело: Vice