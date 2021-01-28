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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Жителям Китаю платитимуть за Новий рік вдома

Влада Китаю виділить кожному громадянину по $155 за святкування Нового року вдома.

Жителям Китаю платитимуть за Новий рік вдома

Уряд Китаю платитиме мігрантам, які залишаються вдома та уникають поїздок на Новий рік. Такі заходи ухвалили для того, щоб знизити поширення Covid-19.

У місті Чанша видаватимуть електронні книги та безкоштовні маски, а також роздаватимуть мобільний інтернет.

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Вважається, що на китайський Новий рік вся родина повинна зібратися за одним столом. З цієї причини перед святом починаються масові переміщення китайців по країні та всьому світу.

Людям, які все ж планують подорожувати, потрібно надати негативний результат тесту на коронавірус та пройти 14-денну самоізоляцію.

У Китаї беруть анальні мазки на визначення Covid-19

У Китаї лікарі почали проводити тест на коронавірус за допомогою анальних мазків. Цей спосіб може підвищити рівень виявлення інфікованих осіб, оскільки сліди вірусу затримуються у цій зоні довше, ніж у дихальних шляхах.

Спеціальний тампон потрібно вставити приблизно на 2-3 см у пряму кишку та кілька разів повернути для того, щоб зібрати потрібні зразки. Процедура займає близько 10 секунд.

Джерело: Vice

Фото: Pixabay

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