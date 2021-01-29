У Білому домі прокоментували першу телефонну розмову президента США Джо Байдена і очільника РФ Володимира Путіна, яка відбулася цього тижня. Прес-секретар Джен Псакі заявила, що під час спілкування американський лідер не приховував стурбованості.
За її словами, він однозначно висловив позицію країни щодо затримання російського опозиціонера Олексія Навального і ставлення силовиків до протестувальників.
– Він не стримався, висловлюючи стурбованість щодо ставлення до Олексія Навального і поведінки з протестувальниками, – зазначила Джен Псакі.
Водночас, як відзначила спікер, Байден ніколи не стримував своїх справжніх емоцій у питаннях, що стосуються РФ і Володимира Путіна.
Телефонна розмова Байдена і Путіна
Наприкінці січня 2021 року Джо Байден провів першу телефонну розмову з Володимиром Путіним.
Під час розмови вони торкнулися тем України, Північного потоку-2, а також отруєння Олексія Навального.
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