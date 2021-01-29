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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Байден не приховував стурбованості під час розмови з Путіним – Білий дім

У Білому домі прокоментували першу телефонну розмову президента США Джо Байдена і очільника РФ Володимира Путіна, яка відбулася цього тижня. Прес-секретар Джен Псакі заявила, що під час спілкування американський лідер не приховував стурбованості.

Джо Байден

За її словами, він однозначно висловив позицію країни щодо затримання російського опозиціонера Олексія Навального і ставлення силовиків до протестувальників.

– Він не стримався, висловлюючи стурбованість щодо ставлення до Олексія Навального і поведінки з протестувальниками, – зазначила Джен Псакі.

Водночас, як відзначила спікер, Байден ніколи не стримував своїх справжніх емоцій у питаннях, що стосуються РФ і Володимира Путіна.

Телефонна розмова Байдена і Путіна

Наприкінці січня 2021 року Джо Байден провів першу телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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Під час розмови вони торкнулися тем України, Північного потоку-2, а також отруєння Олексія Навального.

Детальніше про першу розмову Байдена і Путіна читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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