У Білому домі прокоментували першу телефонну розмову президента США Джо Байдена і очільника РФ Володимира Путіна, яка відбулася цього тижня. Прес-секретар Джен Псакі заявила, що під час спілкування американський лідер не приховував стурбованості.

За її словами, він однозначно висловив позицію країни щодо затримання російського опозиціонера Олексія Навального і ставлення силовиків до протестувальників.

– Він не стримався, висловлюючи стурбованість щодо ставлення до Олексія Навального і поведінки з протестувальниками, – зазначила Джен Псакі.

Водночас, як відзначила спікер, Байден ніколи не стримував своїх справжніх емоцій у питаннях, що стосуються РФ і Володимира Путіна.

Телефонна розмова Байдена і Путіна

Наприкінці січня 2021 року Джо Байден провів першу телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Читайте Радник голови ОП прокоментував розмову Байдена з Путіним

Під час розмови вони торкнулися тем України, Північного потоку-2, а також отруєння Олексія Навального.

Детальніше про першу розмову Байдена і Путіна читайте на Фактах ICTV.