Британія призупинила найзавантаженіший авіарейс у світі

Велика Британія вирішила заборонити найзавантаженіший у світі міжнародний повітряний рейс Дубай – Лондон.

Також країна припинила авіасполучення з Руандою та Бурунді.

Уряд Великої Британії закрив повітряні маршрути тому, що він побоюється поширення нового штаму коронавірусу, який прийшов із Південно-Африканської Республіки.

Міністр з питань транспорту Грант Шапс заявив, що людям, які перебували в цих країнах або проїжджали транзитом через них, буде заборонено в’їзд.

Пересуватися всередині країни зможуть лише громадяни Великої Британії, Ірландії та громадяни третіх країн, які мають право на проживання. Однак вони повинні самоізолюватись на 10 днів удома.

Ті, хто вже забронював квитки на авіамаршрут до ОАЕ або Великої Британії, зможуть подорожувати після перезапуску рейсів.

Недавно у Британії зафіксували найвищий рівень смертності від коронавірусу на душу населення у світі.

З 11 до 17 січня в Сполученому Королівстві щодня від Covid-19 вмирали 935 осіб, що в еквіваленті дорівнює 16,5 осіб на мільйон.

Джерело: The Week