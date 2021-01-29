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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Дві години відкачували воду: у Відні затопило залізничну станцію

У Відні 29 січня затопило підземний перехід залізничної станції. Через надзвичайну ситуацію люди не змогли потрапити до поїздів.

Потоп_Відень

– Шлях до платформ був відрізаний. Люди чекали на приїзд пожежної бригади, щоб відкачали воду, – розповів очевидець події.

Прес-секретар віденської пожежної охорони Лукас Шауер повідомив, що затоплення сталось через повінь. Результати негоди ліквідовували вісім аварійних служб. Воду з підземного переходу відкачували насосами протягом двох годин.

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  • Потоп_Відень
  • Потоп_Відень
  • Потоп_Відень
  • Потоп_Відень
Дві години відкачували воду: у Відні затопило залізничну станцію / 3 фотографии

ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом

Торік у січні ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом. Через прорив тепломережі під воду пішла вся підлога торгового центру.

На прилеглих від будівлі ТРЦ вулицях були стовпи пари. Також через аварію провалився асфальт. Постраждалих із місця події забирали карети швидкої допомоги.

Джерело: Heute

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