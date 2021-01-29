У Казахстані розробили і готуються випустити першу партію власної вакцини проти коронавірусу – QazCovid-in.

Речовина нині проходить третю стадію клінічних випробувань, повідомляє прес-служба прем’єр-міністра Казахстану Аскара Мамина.

За попередньою інформацією, вакцина показала ефективність 96%.

Випуск дослідної партії речовини проведуть на базі Інституту проблем біологічної безпеки, а дослідно-промислової – на виробничому майданчику НПП Антиген.

Найближчим часом у країні завершать закупівлю обладнання для зберігання вакцини.

Читайте Вакцина Novavax показала ефективність проти британського штаму коронавірусу

Крім того, завершується процес підготовки пунктів для щеплення.

Вакцина проти коронавірусу

У ВООЗ озвучили рекомендації щодо застосування вакцини проти коронавірусу компанії Moderna.

Речовиною можуть вакцинувати майже всі групи населення, не рекомендується вона дітям і вагітним жінкам.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Қазақстан Республікаси Прем’єр-Міністрінің ресмі ақпараттиқ ресурси