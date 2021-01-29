У Казахстані розробили і готуються випустити першу партію власної вакцини проти коронавірусу – QazCovid-in.
Речовина нині проходить третю стадію клінічних випробувань, повідомляє прес-служба прем’єр-міністра Казахстану Аскара Мамина.
За попередньою інформацією, вакцина показала ефективність 96%.
Випуск дослідної партії речовини проведуть на базі Інституту проблем біологічної безпеки, а дослідно-промислової – на виробничому майданчику НПП Антиген.
Найближчим часом у країні завершать закупівлю обладнання для зберігання вакцини.
Крім того, завершується процес підготовки пунктів для щеплення.
Вакцина проти коронавірусу
У ВООЗ озвучили рекомендації щодо застосування вакцини проти коронавірусу компанії Moderna.
Речовиною можуть вакцинувати майже всі групи населення, не рекомендується вона дітям і вагітним жінкам.
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Джерело: Қазақстан Республікаси Прем’єр-Міністрінің ресмі ақпараттиқ ресурси