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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Казахстан готується випустити власну вакцину проти коронавірусу

У Казахстані розробили і готуються випустити першу партію власної вакцини проти коронавірусу – QazCovid-in.

вакцина від коронавірусу

Речовина нині проходить третю стадію клінічних випробувань, повідомляє прес-служба прем’єр-міністра Казахстану Аскара Мамина.

За попередньою інформацією, вакцина показала ефективність 96%.

Випуск дослідної партії речовини проведуть на базі Інституту проблем біологічної безпеки, а дослідно-промислової – на виробничому майданчику НПП Антиген.

Найближчим часом у країні завершать закупівлю обладнання для зберігання вакцини.

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Крім того, завершується процес підготовки пунктів для щеплення.

Вакцина проти коронавірусу

У ВООЗ озвучили рекомендації щодо застосування вакцини проти коронавірусу компанії Moderna.

Речовиною можуть вакцинувати майже всі групи населення, не рекомендується вона дітям і вагітним жінкам.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Қазақстан Республікаси Прем’єр-Міністрінің ресмі ақпараттиқ ресурси

Фото: Depositphotos

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