За статистикою коронавірусу в Україні за останню добу виявили 5 181 новий випадок інфікування. Загалом за весь час пандемї захворіло 1 211 593 українців.

За минулу добу одужало 11 310 осіб, а померло – 128. До лікарень госпіталізували 1 916 громадян України.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували на Львівщині – 440, у Києві – 361, Івано-Франківщині – 356, Київщині – 326 та Вінниччині – 238.

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що на першому етапі вакцинації проти Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб, а щеплення розпочнуться в лютому.

Розпочнуть кампанію з вакцинування людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби і тих, хто виконує важливі функції з боротьби з коронавірусом.

Степанов також додав, що для вакцинації в Україні будуть застосовуватися тільки ті вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні може початися 15 лютого. Проте остаточну дату поки що не затвердили.

За його словами, домовленості про постачання вакцини вже є, а завадити старту вакцинації в Україні можуть тільки непередбачувані обставини. Якщо, наприклад, партія потрапить у ДТП або літак не вилетить через негоду.

Окрім того, 29 січня, Верховна Рада України ухвалила законопроект №4613, який дозволяє прискорити вакцинацію від коронавірусу в Україні.

Згідно з цим законом, в Україні в екстрених випадках державна реєстрація лікарських засобів може проходити за новою, прискореною процедурою, проте за певних умов.

Коронавірус у світі

У Бразилії виявили у двох громадян одночасне інфікування двома штамами коронавірусу. 30-річні пацієнти заразились варіантом коронавірусу Р.2, ідентифікованим у Ріо, і одночасно дали позитивний результат на другий варіант Covid-19.

За даними дослідників, йдеться про послідовне зараження двома різними штамами SARS-CoV-2 з невеликим тимчасовим інтервалом.

У Казахстані заявили про розробку власної вакцини проти коронавірусу. Прем’єр-міністр Казахстану Аскара Мамина повідомив, що препарат наразі проходить третю стадію клінічних випробувань.

За попередньою інформацією, вакцина показала ефективність 96%.

Випуск дослідної партії речовини проведуть на базі Інституту проблем біологічної безпеки, а дослідно-промислової – на виробничому майданчику НПП Антиген.

Європейська агенція лікарських засобів спростувала смертність після щеплення американсько-німецькою вакциною Pfizer і BioNTech.

Європейський регулятор повідомив, що розглядав випадки смертності серед людей, яким робили щеплення. Експерти дійшли висновку, що дані не мають зв’язку з вакцинацією.

У пацієнтів не було побічних ефектів, які б викликав препарат Pfizer і BioNTech.