Парламент Португалії ухвалив закон про евтаназію

Португальський парламент підтримав проект закону, згідно з яким невиліковно хворі пацієнти отримають право на евтаназію.
Проводити процедуру буде дозволено виключно фахівцям в медичній галузі, як приватних, так і державних закладів охорони здоров’я.
Згідно з законом, про евтаназію може попросити пацієнт з невиліковними та болючими хворобами, “у ситуації найвищого ступеня страждань”.
Евтаназія у Португалії буде проводитися виключно для повнолітніх громадян.
У парламенті за законопроект проголосували 136 депутатів, проти – 78. Закон почне діяти після затвердження президентом.
Таким чином, Португалія може стати сьомою країною у світі, де дозволена евтаназія.
Що таке евтаназія
Евтаназія – практика припинення життя людини, яку неможливо вилікуват від того чи іншого важкого і болючого захворювання.
Більшість держав світу, зокрема й Україна визнає евтаназію умисним вбивством.
Наразі евтаназію офіційно дозволили у Канаді, Швейцарії, Німеччині, Нідерландах, Люксембурзі, Бельгії та Колумбії.
Частково евтаназія діє в деяких штатах США та частині Австралії.
З медичної точки зору, евтаназія буває примусовою, недобровільною та добровільною.
За способами досягнення смерті пацієнта, евтаназію поділяють на активну і пасивну.
Джерело: Diario de Noticias