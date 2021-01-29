У Європі спростували смертність після щеплення американсько-німецькою вакциною Pfizer і BioNTech. Про це заявила Європейська агенція лікарських засобів (ЕМА).

Європейський регулятор повідомив, що розглядав випадки смертності серед людей, яким робили щеплення. Експерти дійшли висновку, що дані не мають зв’язку з вакцинацією.

У пацієнтів не було побічних ефектів, які б викликав препарат Pfizer і BioNTech.

– Переваги вакцинації у запобіганні Covid-19 продовжують переважати будь-які ризики, і немає рекомендованих змін щодо використання препарату, – заявила EMA.

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Наразі регулятор ЄС схвалив дві вакцини від коронавірусу – Moderna (США) та Pfizer/BioNTech (США та Німеччина). Речовину Pfizer затвердили в Європі 21 грудня. Її ефективність становить 95%.