У Бразилії пацієнти інфікувались одночасно двома штамами коронавірусу

У Бразилії у двох жителів штату Ріу-Гранді-ду-Сул виявили випадки одночасного інфікування відразу двома штамами коронавірусу.

30-річні пацієнти заразились варіантом коронавірусу Р.2, ідентифікованим у Ріо, і одночасно дали позитивний результат на другий варіант Covid-19.

За оприлюдненими даними, вони мали незначні симптоми. Перший хворий мав тільки кашель, інший – кашель, біль у горлі та головний біль.

За словами вірусолога Університету Фівале Фернандо Спілкі, наразі важко спрогнозувати, наскільки небезпечним може виявитися перебіг хвороби у пацієнтів з груп ризику. Усі коронавірусні інфекції можуть генерувати комбінації та нові варіанти швидше, ніж можна спрогнозувати.

За даними дослідників, йдеться про послідовне зараження двома різними штамами SARS-CoV-2 з невеликим тимчасовим інтервалом.

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Нові варіанти створюють ризик більшої трансмісивності та ​​стійкості до наявних вакцин.

Всього вченим вдалося виявити в Ріу-Гранді-ду-Сул п’ять різновидів коронавірусу, серед яких штами з мутацією в S-білку, які є заразнішими, ніж початковий вірус, вперше виявлений в Ухані.

Вакцина від коронавірусу

Американська компанія Novavax завершила третій фінальний етап випробовувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 89,3%. Дослідження проходило у Великій Британії, у ньому взяли участь понад 15 тис. осіб у віці 18-84 роки.

Дію препарату також дослідили на нових штамах коронавірусу. Ефективність Novavax у боротьбі з основним штамом – 95,6%, з британським – 85,6%.