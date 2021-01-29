PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Німеччині літнім людям не рекомендують вакцинуватися речовиною від AstraZeneca

Німецькі науковці рекомендують використовувати вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca лише для імунізації людей віком від 18 до 64 років. Водночас речовину не варто використовувати під час щеплення літніх людей.

вакцина, вакцинація

Таку заяву зробили у постійній комісії з вакцинації Інституту Роберта Коха.

На їхню думку, поки недостатньо інформації щодо ефективності вакцини для людей старше 65 років.

Водночас серед пацієнтів, яким рекомендують робити щеплення речовиною, також немає дітей до 18 років.

Вакцина проти коронавірусу

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) також заявляли про те, що вакцину компанії AstraZeneca можуть заборонити використовувати для імунізації людей похилого віку.

Читайте
Не можна вагітним і дітям: рекомендації ВООЗ щодо Covid-вакцини від Moderna

В організації також посилалися на відсутність інформації про ефективність речовини для цієї категорії громадян.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу від AstraZeneca читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Die Welt

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка