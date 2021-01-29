Німецькі науковці рекомендують використовувати вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca лише для імунізації людей віком від 18 до 64 років. Водночас речовину не варто використовувати під час щеплення літніх людей.

Таку заяву зробили у постійній комісії з вакцинації Інституту Роберта Коха.

На їхню думку, поки недостатньо інформації щодо ефективності вакцини для людей старше 65 років.

Водночас серед пацієнтів, яким рекомендують робити щеплення речовиною, також немає дітей до 18 років.

Вакцина проти коронавірусу

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) також заявляли про те, що вакцину компанії AstraZeneca можуть заборонити використовувати для імунізації людей похилого віку.

В організації також посилалися на відсутність інформації про ефективність речовини для цієї категорії громадян.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу від AstraZeneca читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Die Welt